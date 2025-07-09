鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 18:42

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凱基金控 (2883-TW) 今 (9) 日公布 6 月自結財務數據，單月稅後純益 36.13 億元，較上月顯著成長，今年前 6 月累計稅後純益 54.74 億元，每股稅後純益 (EPS)0.29 元。其中，子公司凱基人壽單月獲利回血，帶動上半年轉虧為盈。

凱壽上半年獲利轉正 凱基金賺近55億元EPS 0.29元。(圖：凱基金控提供)

凱基金控指出，6 月資本市場延續反彈格局，成交量能同步放大，有益於投資管理和部位評價表現，金控旗下包含壽險、銀行，證券及直接投資等業務皆績效良好，對整體獲利提供有力支撐。

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凱基人壽方面，今年以來保單銷售持續增長，前 6 月累計新契約保費較去年同期成長約 5 成，此外，6 月新台幣僅微幅升值，匯率波動影響較 5 月小，加上 6 月股利收入進帳，並掌握市場節奏實現股票獲利，6 月稅後純益 24.61 億元，帶動上半年轉虧為盈，累計稅後純益 10.71 億元。

凱基銀行 6 月稅後純益 6.24 億元，主要來自利息與手續費收入等核心收益穩定貢獻，整體存放規模同樣維持成長態勢，推升今年前 6 月累計稅後純益 33.79 億元。

凱基證券受惠於台股延續漲勢，交易熱絡，經紀、自營、承銷等業務均交出穩健成績，6 月稅後純益 10.03 億元，前 6 月累計稅後純益 37.1 億元。

中華開發資本因投資部位評價上揚，6 月份稅後純益 3.45 億元，前 6 月累計稅後純益回升至 1.17 億元。