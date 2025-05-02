鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.65元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.79元下修至6.65元，其中最高估值7.46元，最低估值6.25元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.46(7.46)
|9.22
|10.86
|10.8
|最低值
|6.25(6.35)
|7.7
|9.3
|10.8
|平均值
|6.69(6.84)
|8.15
|9.64
|10.8
|中位數
|6.65(6.79)
|8.12
|9.43
|10.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|159.32億
|162.89億
|189.24億
|191.49億
|最低值
|144.54億
|140.52億
|149.60億
|191.49億
|平均值
|152.97億
|154.55億
|170.44億
|191.49億
|中位數
|154.60億
|157.98億
|171.65億
|191.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.56
|-1.24
|4.49
|3.48
|3.78
|營業收入
|124.15億
|110.36億
|140.17億
|123.35億
|144.08億
詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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