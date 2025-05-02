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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.65元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.79元下修至6.65元，其中最高估值7.46元，最低估值6.25元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.46(7.46)9.2210.8610.8
最低值6.25(6.35)7.79.310.8
平均值6.69(6.84)8.159.6410.8
中位數6.65(6.79)8.129.4310.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值159.32億162.89億189.24億191.49億
最低值144.54億140.52億149.60億191.49億
平均值152.97億154.55億170.44億191.49億
中位數154.60億157.98億171.65億191.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.56-1.244.493.483.78
營業收入124.15億110.36億140.17億123.35億144.08億

詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQH

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