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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.81元，其中最高估值1.92元，最低估值1.66元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.92(1.9)2.162.54
最低值1.66(1.51)1.732.04
平均值1.78(1.74)1.962.27
中位數1.81(1.75)1.952.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.73億48.00億51.17億
最低值42.62億44.46億46.32億
平均值44.65億46.66億48.59億
中位數44.90億47.25億48.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.132.991.49-0.731.18
營業收入61.85億70.09億59.22億55.40億60.09億

詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIVZ

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