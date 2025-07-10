鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.81元，其中最高估值1.92元，最低估值1.66元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.92(1.9)
|2.16
|2.54
|最低值
|1.66(1.51)
|1.73
|2.04
|平均值
|1.78(1.74)
|1.96
|2.27
|中位數
|1.81(1.75)
|1.95
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.73億
|48.00億
|51.17億
|最低值
|42.62億
|44.46億
|46.32億
|平均值
|44.65億
|46.66億
|48.59億
|中位數
|44.90億
|47.25億
|48.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|2.99
|1.49
|-0.73
|1.18
|營業收入
|61.85億
|70.09億
|59.22億
|55.40億
|60.09億
詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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