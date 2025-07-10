鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至16元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)提出目標價估值：中位數由15元上修至16元，調升幅度6.67%。其中最高估值17.5元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予景順評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀1位。
景順今(10日)收盤價為16.935元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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