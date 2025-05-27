華爾街日報：ETF資金流入創歷史新高、美國投資人加碼主動型ETF

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 12:42

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儘管今年美國市場受到貿易戰與經濟不確定性影響出現劇烈波動，但投資人對指數股票型基金（ETF）的熱情絲毫未減，反而持續增溫。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，最新統計顯示，截至目前為止，投資者已向美國 ETF 投入了創紀錄的 4,370 億美元，有望連續第二年刷新歷史紀錄，顯示 ETF 已成為市場震盪下的熱門選擇。

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該報指出，相較於共同基金，ETF 不僅擁有較低的管理費用，還具備更佳的流動性與稅務效率，是使投資人撤出傳統共同基金，轉向 ETF 的主要原因。

雖然這股轉移潮已持續多年，但 2025 年市場劇烈震盪進一步加速這項趨勢，更多投資人選擇透過 ETF 加碼佈局美國資產。

資料機構 VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 就表示：「投資者將拋售視為買入機會。」

全類型 ETF 皆受惠，S&P 500 ETF 成市場吸金王

投資人投入 ETF 的數千億美元流入了各大基金類別，包括股票型 ETF 與債券型 ETF，也讓由專業經理人管理的主動式 ETF 獲得關注。

根據《華爾街日報》，目前市場吸金王為先鋒標普 500 ETF(VOO-US) ，今年淨流入金額高達 650 億美元，成功晉升為全球資產規模最大的 ETF。先鋒標普 500 ETF 去年創下 1160 億美元的年流入紀錄，今年有望於 10 月前再度突破。

先鋒集團投資長 Greg Davis 指出，四月市場動盪期間，先鋒標普 500 ETF 的買賣比率達到了 5 比 1，顯示投資人手握大量現金，伺機進場。

ETF 資產的快速膨脹，也帶動資產管理巨頭如 Vanguard 與貝萊德 (BLK-US) 營收成長。

貝萊德執行長 Larry Fink 表示，美國目前有高達 11 兆美元的資金停留在貨幣市場基金中，一但市場趨穩，這些資金可能大舉轉向股票與債券 ETF，形成龐大資金潮。

短期國債 ETF 受青睞，股票 ETF 仍為主力

除了股票型 ETF，短期美國國債 ETF 亦吸引大量保守型投資人進場。以貝萊德推出的 0 到 3 個月期國債 ETF 為例，今年流入資金近 170 億美元，年化報酬率達 4.7%；道富銀行 (STT-US) 推出的類似 ETF 也躋身吸金榜前十。

儘管保守型產品吸金，但股票型 ETF 仍為主力，包括道富銀行的 S&P 500 指數基金、先鋒集團的全市場與成長型 ETF、景順 (IVZ-US) 的兩檔納斯達克 100 ETF 等皆進入前十名。

主動式 ETF 成長迅速，ETF 市場未來將進一步擴大

根據 Trackinsight 數據，儘管主動式 ETF 僅占整體 ETF 資產不到 10%，卻已吸引約 30% 的資金流入。

富達投資 ETF 部門主管 Greg Friedman 表示，過去 12 至 24 個月來，主動式 ETF 持續獲得穩定買盤，即便面對市場劇烈波動，仍具韌性與吸引力。

《華爾街日報》預計，ETF 市場未來將進一步擴大。許多基金公司已向美國證券交易委員會（SEC）提出申請，欲將現有共同基金轉換為 ETF 形式，以更靈活因應市場需求。