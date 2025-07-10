鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2150元，幅度約3.37%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由2225元下修至2150元，調降幅度3.37%。其中最高估值3700元，最低估值840元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀5位。
Fair Isaac公司今(10日)收盤價為1591.73元。近5日股價下跌3.37%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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