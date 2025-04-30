鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調升至2225元，幅度約8.54%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由2050元上修至2225元，調升幅度8.54%。其中最高估值2800元，最低估值888元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀4位。
Fair Isaac公司今(30日)收盤價為1961.5元。近5日股價上漲8.54%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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