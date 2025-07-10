鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調升至121元，幅度約5.68%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對北方信託(NTRS-US)提出目標價估值：中位數由114.5元上修至121元，調升幅度5.68%。其中最高估值135元，最低估值101元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予北方信託評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀5位。
北方信託今(10日)收盤價為127.6元。近5日股價下跌5.68%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至8.2元，預估目標價為116.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調升至114.5元，幅度約6.02%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃培智集團IPG-US的目標價調降至30.5元，幅度約3.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調降至67元，幅度約7.59%
下一篇