鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至40.47元，幅度約7.87%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)提出目標價估值：中位數由43.92元下修至40.47元，調降幅度7.87%。其中最高估值49.47元，最低估值34.6元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WPP廣告傳播集團評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀4位。
WPP廣告傳播集團今(25日)收盤價為35.47元。近5日股價上漲7.87%，標普指數上漲1.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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