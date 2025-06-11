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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至43.92元，幅度約6.29%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)提出目標價估值：中位數由46.87元下修至43.92元，調降幅度6.29%。其中最高估值49.47元，最低估值34.6元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予WPP廣告傳播集團評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀3位。

WPP廣告傳播集團今(11日)收盤價為37.4元。近5日股價下跌6.29%，標普指數上漲1.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WPP市場預估目標價

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