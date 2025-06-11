鉅亨速報 - Factset 最新調查：WPP廣告傳播集團WPP-US的目標價調降至43.92元，幅度約6.29%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WPP廣告傳播集團(WPP-US)提出目標價估值：中位數由46.87元下修至43.92元，調降幅度6.29%。其中最高估值49.47元，最低估值34.6元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予WPP廣告傳播集團評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀3位。
WPP廣告傳播集團今(11日)收盤價為37.4元。近5日股價下跌6.29%，標普指數上漲1.15%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為67.52元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至5.95元，預估目標價為178.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至7.19元，預估目標價為266.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為69.40元
下一篇