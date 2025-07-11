鉅亨網新聞中心 2025-07-11 07:45

‌



越南貿易部（工貿部）日前宣布，對原產於中國的部分熱軋捲鋼產品正式徵收反傾銷稅。此次徵稅的稅率範圍在 23.1% 至 27.83% 之間，徵稅期限長達 5 年，並且政策生效日期追溯至 7 月 6 日，此舉被視為維護國際貿易公平規定的重要一步。

越南對中國熱軋鋼徵收反傾銷稅 最高27.83%。(圖:shutterstock)

越南是中國鋼材出口的最大市場，2024 年中國對越南的鋼材出口量高達 1,273.8 萬噸，同比增長 40.5%，其中熱軋捲鋼佔比達 64%，約 814 萬噸。然而，中越熱軋捲鋼的價差從 2023 年的每噸 400-500 元人民幣擴大至 2024 年的 800-900 元人民幣，這種顯著的價差引發了越南本土鋼廠對低價傾銷的強烈抗議。

‌



此次反傾銷稅的徵收，是越南年初臨時關稅的最終落地。早在 2025 年 2 月 21 日，越南工貿部就曾發布公告，對中國熱軋板捲作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定徵收 19.38% 至 27.83% 的臨時反傾銷稅。值得注意的是，這是自 2025 年以來，越南第四次對中國關鍵產品實施關稅措施，包括四個月前對中國合金鋼鍍層板加徵的 37% 臨時反傾銷稅。

為確保政策有效執行，越南海關將採取嚴格的三步驟審核機制：

原產地證書查驗：中國原產產品徵稅，非中國原產產品免稅。 生產商品質證書核對：需與列名企業完全一致。 出口商名稱驗證：需匹配生產企業或其關聯貿易公司。

任何一個環節不符，都將按最高稅率 27.83% 徵稅。

同時，越南也設定了兩類豁免條件：

產品豁免：寬度大於或等於 1,880 毫米的寬幅卷材，以及特定鋼號（如 BW450、BS700MCK2 等）的產品可獲得豁免。 貿易路徑豁免：若產品經由第三方國家（非中國）中轉，並能提供完整有效的原產地證明，亦可獲得豁免。

此次徵稅對中國鋼材出口將造成明顯阻礙。越南作為中國鋼材的最大出口市場，其中熱軋鋼佔對越鋼材出口的 75%。加稅後，中國熱軋鋼在越南的價格將從原來的每噸 484 美元升至 577-614 美元，價格優勢隨之消失。預計約 90% 的對越熱軋出口（年約 732 萬噸）將受到限制。

數據顯示，自 2025 年 3 月起，中國對越熱軋月出口量已從峰值 68 萬噸降至 30 萬噸以下，企業面臨巨大的成本壓力。為應對關稅影響，部分中國企業可能會考慮透過 RCEP 規則，將產能轉移至柬埔寨、寮國等東協國家，以規避關稅壁壘。

從正面來看，此次反傾銷稅有助於保護越南本土鋼鐵產業，緩解低價進口產品帶來的衝擊，促進國內產業的健康發展。然而，負面影響也不容忽視。下游產業的成本將會上升，目前越南本土熱軋鋼價格已高達每噸 720 美元，比從中國進口的價格高出 23.6%，這將導致汽車、風電等製造業面臨更高的成本壓力。