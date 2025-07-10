〈電子五哥營收〉和碩6月營收月減8% 下半年三大產品照節奏前進拚「拉尾盤」

和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 781.71 億元，月減 8.07%，年對年也衰退，下探至近 12 個月以來新低點。不過和碩指出，謹慎看待下半年，客戶並無修正下半年展望，三大產品持續按照節奏前進，盼與客戶「拉尾盤」。