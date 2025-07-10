〈電子五哥營收〉和碩6月營收月減8% 下半年三大產品照節奏前進拚「拉尾盤」
鉅亨網記者劉玟妤 台北
和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 781.71 億元，月減 8.07%，年對年也衰退，下探至近 12 個月以來新低點。不過和碩指出，謹慎看待下半年，客戶並無修正下半年展望，三大產品持續按照節奏前進，盼與客戶「拉尾盤」。
和碩 6 月營收 781.71 億元，月減 8.07%，年增 11.05%；第二季營收 2673.27 億元，季減 1.87%，年增 5.37%；累計今年上半年營收 5397.61 億元，年增 7.07%。
至於筆電出貨，和碩 6 月筆電出貨 990 萬台，月對月、年對年皆成長 27.74%；第二季出貨 237 萬台，季增 25.99%，年增 17%；累計今年上半年出貨 426 萬台，年增 18.99%。和碩指出，受到關稅影響客戶提前拉貨，加上配合客戶既定排程出貨，帶動第二季筆電出貨季增超過 2 成。
共同執行長鄧國彥先前指出，資訊產品在 AI PC 帶動下，看好 PC 將成長；消費性產品在遊戲機、IoT 等新品推出下，可望穩健成長；至於通訊產品，下半年隨著 WiFi 7、5G O-RAN 等產品更加完整，認為通訊產品成長幅度可期。
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