聯發科6月營收創32個月新高 Q2營收季減2%順利達標 

聯發科原預期，第二季營收以美元兌新台幣 1 比 32.5 計算，將介於新台幣 1,472 億元至 1,594 億元，季減 4% 至季增 4%，年增 16-25%。不過，新台幣兌美元匯率自 4 月起一路升值，從最高 33.27 元至 6 月底已呈現 29.9 元，升值幅度高達 11%，不過聯發科受惠客戶需求強勁，仍帶動營收達標。