聯發科6月營收創32個月新高 Q2營收季減2%順利達標
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收 564.34 億元，月增 24.91%，年增 30.96%，第二季營收 1503.69 億元，季減 1.92%，年增 18.15%，累計上半年營收 3036.81 億元，年增 16.47%；受惠客戶需求強勁，聯發科 6 月營收創下 2 年 8 個月來新高，也帶動第二季營收達標。
聯發科原預期，第二季營收以美元兌新台幣 1 比 32.5 計算，將介於新台幣 1,472 億元至 1,594 億元，季減 4% 至季增 4%，年增 16-25%。不過，新台幣兌美元匯率自 4 月起一路升值，從最高 33.27 元至 6 月底已呈現 29.9 元，升值幅度高達 11%，不過聯發科受惠客戶需求強勁，仍帶動營收達標。
展望後市，外資預估，由於中國市場需求平穩，聯發科第三季營收將略為下滑，以新台幣計算估季減 8.5%。
不過，外資看好，聯發科與 Google 合作的 TPU 專案，將在 9 月中完成設計定案，最快明年第四季開始貢獻營收，且由於該案金額大於 10 億美元，將為聯發科 ASIC 業務帶來強勁成長。
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