鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)目標價調升至319元，幅度約4.93%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)提出目標價估值：中位數由304元上修至319元，調升幅度4.93%。其中最高估值400元，最低估值275元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予金像電(2368-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
金像電(2368-TW)今(10日)收盤價為314元。近5日股價上漲11.19%，相關零組件業近5日上漲3.31%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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