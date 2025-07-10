鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為255元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.93元，其中最高估值8.8元，最低估值4.62元，預估目標價為255元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.8(8.8)
|13
|17.18
|最低值
|4.62(4.84)
|8.52
|15.92
|平均值
|5.78(5.85)
|10.55
|16.55
|中位數
|4.93(5.07)
|9.71
|16.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14,970,280
|24,751,000
|31,535,580
|最低值
|12,581,000
|16,584,000
|30,273,000
|平均值
|13,315,380
|20,748,000
|30,904,290
|中位數
|13,089,000
|20,212,500
|30,904,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.15
|4.3
|8.68
|6.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
|12,140,949
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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