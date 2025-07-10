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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為255元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.93元，其中最高估值8.8元，最低估值4.62元，預估目標價為255元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.8(8.8)1317.18
最低值4.62(4.84)8.5215.92
平均值5.78(5.85)10.5516.55
中位數4.93(5.07)9.7116.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值14,970,28024,751,00031,535,580
最低值12,581,00016,584,00030,273,000
平均值13,315,38020,748,00030,904,290
中位數13,089,00020,212,50030,904,290

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.154.38.686.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,327,34510,067,74711,824,69812,140,949

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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