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營收速報 - 辣椒(4946)6月營收2,526萬元年增率高達1050.41％

鉅亨網新聞中心


辣椒(4946-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2,526萬元，年增率1050.41%，月增率-5.73%。

今年1-6月累計營收為2.06億元，累計年增率944.53%。

最新價為168元，近5日股價上漲7.19%，相關文化創意產業指數下跌-2.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-96 張
  • 外資買賣超：-75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2,526萬 1050% -6%
25/5 2,680萬 510% -23%
25/4 3,491萬 870% -24%
25/3 4,569萬 1471% 5%
25/2 4,353萬 817% 49%
25/1 2,931萬 1499% 484%

辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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