營收速報 - 辣椒(4946)6月營收2,526萬元年增率高達1050.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.06億元，累計年增率944.53%。
最新價為168元，近5日股價上漲7.19%，相關文化創意產業指數下跌-2.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-96 張
- 外資買賣超：-75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2,526萬
|1050%
|-6%
|25/5
|2,680萬
|510%
|-23%
|25/4
|3,491萬
|870%
|-24%
|25/3
|4,569萬
|1471%
|5%
|25/2
|4,353萬
|817%
|49%
|25/1
|2,931萬
|1499%
|484%
辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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