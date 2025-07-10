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營收速報 - 漢唐(2404)6月營收57.94億元年增率高達54.87％

鉅亨網新聞中心


漢唐(2404-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣57.94億元，年增率54.87%，月增率16.3%。

今年1-6月累計營收為263.03億元，累計年增率11.33%。

最新價為715元，近5日股價上漲10.34%，相關其他電子上漲0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+506 張
  • 外資買賣超：-2989 張
  • 投信買賣超：+3424 張
  • 自營商買賣超：+71 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 57.94億 55% 16%
25/5 49.82億 28% 24%
25/4 40.09億 7% 5%
25/3 38.35億 -16% -1%
25/2 38.90億 21% 3%
25/1 37.92億 -15% -26%

漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收漢唐

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