營收速報 - 漢唐(2404)6月營收57.94億元年增率高達54.87％
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今年1-6月累計營收為263.03億元，累計年增率11.33%。
最新價為715元，近5日股價上漲10.34%，相關其他電子上漲0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+506 張
- 外資買賣超：-2989 張
- 投信買賣超：+3424 張
- 自營商買賣超：+71 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|57.94億
|55%
|16%
|25/5
|49.82億
|28%
|24%
|25/4
|40.09億
|7%
|5%
|25/3
|38.35億
|-16%
|-1%
|25/2
|38.90億
|21%
|3%
|25/1
|37.92億
|-15%
|-26%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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