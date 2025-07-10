鉅亨買基金 2025-07-10 17:13

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趨勢寶旨在為投資人提供一個簡單的方式來直接投資於精選基金，透過專業評估和定期調整，以適應不斷變化的市場狀況。每個趨勢寶精選 3 至 5 檔基金，依據不同的主題進行策略配置，來捕捉特定市場趨勢的機會。投資研究部每季會針對趨勢寶的基金進行評估，依據包括但不限於基金過去的績效表現和風險等關鍵指標，為投資人把關，確保每檔基金都符合當前的市場環境和投資主題，並努力實現目標表現。

趨勢寶季報》2025年第三季趨勢寶報告 (圖:shutterstock)

1. 新興特調飲 2.0：台灣 + 印度雙引擎，開啟新興市場成長黃金期！

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2. 台股明星隊 8.0：鎖定台灣金選，搶先卡位未來成長熱潮！

如果說全球科技競賽是一場明星球賽，台灣絕對是站在球場 C 位的主力選手！從半導體、電腦設備到電子零組件，台灣隊始終穩居世界前段班，實力有目共睹。「台股明星隊」投資組合，就是鎖定這些長線具備競爭優勢與成長潛力的企業，讓資產也能和科技尖兵們一起成長。目前 AI、半導體和電子產業仍是市場主流，帶動整體基本面持續向上。因此，本季維持現有組合不變，積極把握台灣產業升級與全球趨勢所帶來的長期紅利！

3. 未來科技王 11.0：集結科技夢之隊，搶搭未來成長列車！

「未來科技王」精選兩檔全球科技基金、一檔台灣科技基金及一檔全球數位科技基金，專為看好科技產業長期成長潛力的人打造。透過佈局全球科技龍頭企業，結合台灣本地創新優勢，同時納入數位轉型與未來科技趨勢，讓投資組合兼顧成長動能與區域分散，掌握科技產業的多元機會。組合不僅能參與國際科技巨頭的發展，同時緊貼台灣科技產業脈動，抓住數位經濟轉型下的成長題材，適合追求長線成長與主動參與產業趨勢的人。

4. AI 金三角 3.0：同步布局美日台，鎖定 AI 動能最前線

「AI 金三角」精準鎖定全球三大科技熱區：美國、日本、台灣，一次掌握 AI 世界最具爆發力的成長火車頭！美國集結全球最多 AI 巨頭，無論是大型語言模型還是機器人開發，創新動能源源不絕。日本不僅擁有關鍵原物料，更能在 AI 機器人落地後有效緩解人口老化帶來的勞動力短缺。台灣則穩坐半導體供應鏈龍頭寶座，從晶片設計到高階製造，都是全球 AI 運算不可或缺的堅強後盾，同時也有望帶動下游零組件產業同步成長。為了讓組合更上層樓，本季特別把日本區塊的原有基金換成績效更優亮眼的基金，全面捕捉 AI 產業商機！

5. 常勝老司機 6.0：股債兼顧，市場波動也不怕

「常勝老司機」精選兩檔全球平衡型基金（占比 75%），搭配一檔追蹤美國標普五百的股票型基金（占比 25%），主打進退有據、攻守兼備。全球平衡型基金擁有自動切換股債比例的彈性優勢，能根據市場環境及時調整布局，在上漲行情時參與成長，下行波動時增強防禦，有效分散單一市場或資產的風險。美國股票型基金則著重於追蹤美國大盤，並以跟隨大盤穩健向上成長作為主要的長線增長動能。本季組合維持不調整，適合特別重視資產波動管理，希望同時參與全球與美國成長機會，卻又不需承擔過多風險的人。

6. 配息葡萄酒 12.0：精選全球債，息收新策略

「配息葡萄酒」專為追求全球多元債券資產配置的人設計。組合聚焦三大核心債券：新興市場債（40%）、全球非投資等級債券（40%）、環球債券（20%）。本季為了讓投組更全面，特別將原本的環球非投資等級債券與環球債券基金各替換一檔，進一步豐富收益來源，提升風險分散效果。雖然近期風險性債券（如非投資等級債）價格漲幅明顯優於投資等級債，但即使在最新行情下，新興市場債的殖利率仍有 6.1%、全球非投資等級債 7.1%、環球債券 4.5%，依舊遠高於過去十年的平均水準。對於希望穩定創造現金流的人來說，目前依然是相當有利的進場時機。

註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。配息率是根據該基金在過去一年的實際配息情況而得的數值。配息不代表實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

7. 配息金管家 8.0：環球股票加多元債券，打造全方位組合

不同於全債配置的「配息葡萄酒」，「配息金管家」組合採用 40% 環球股票、30% 新興市場債和 30% 全球非投資等級債券的配置，讓你不僅能參與全球股市的成長，同時透過收益型債券提升配息來源，在收益與風險之間取得更佳平衡。這個組合特別適合想追求現金流、又願意承擔部分波動的人。本季維持現有配置不變，穩定創造每月現金流，並把握資產增值的雙重機會。



註：配息率 = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。配息率是根據該基金在過去一年的實際配息情況而得的數值。配息不代表實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

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基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

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投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

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