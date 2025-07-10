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營收速報 - 飛寶企業(4413)6月營收4,306萬元年增率高達177.57％

鉅亨網新聞中心


飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4,306萬元，年增率177.57%，月增率-21.01%。

今年1-6月累計營收為3.13億元，累計年增率88.34%。

最新價為19.2元，近5日股價上漲0.26%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4,306萬 178% -21%
25/5 5,451萬 514% -35%
25/4 8,447萬 75% 80%
25/3 4,702萬 84% -19%
25/2 5,798萬 77% 128%
25/1 2,548萬 -27% -42%

飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收飛寶企業

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