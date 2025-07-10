營收速報 - 飛寶企業(4413)6月營收4,306萬元年增率高達177.57％
鉅亨網新聞中心
飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4,306萬元，年增率177.57%，月增率-21.01%。
今年1-6月累計營收為3.13億元，累計年增率88.34%。
最新價為19.2元，近5日股價上漲0.26%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4,306萬
|178%
|-21%
|25/5
|5,451萬
|514%
|-35%
|25/4
|8,447萬
|75%
|80%
|25/3
|4,702萬
|84%
|-19%
|25/2
|5,798萬
|77%
|128%
|25/1
|2,548萬
|-27%
|-42%
飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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