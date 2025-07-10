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營收速報 - 承業醫(4164)6月營收5.33億元年增率高達46.53％

鉅亨網新聞中心


承業醫(4164-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.33億元，年增率46.53%，月增率76.87%。

今年1-6月累計營收為20.90億元，累計年增率29.31%。

最新價為44.75元，近5日股價下跌-0.45%，相關生技醫療下跌-7.54%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-490 張
  • 外資買賣超：-529 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.33億 47% 77%
25/5 3.02億 -22% 21%
25/4 2.50億 14% -55%
25/3 5.58億 151% 155%
25/2 2.19億 31% -4%
25/1 2.28億 -12% -53%

承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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