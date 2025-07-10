營收速報 - 承業醫(4164)6月營收5.33億元年增率高達46.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為20.90億元，累計年增率29.31%。
最新價為44.75元，近5日股價下跌-0.45%，相關生技醫療下跌-7.54%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-490 張
- 外資買賣超：-529 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.33億
|47%
|77%
|25/5
|3.02億
|-22%
|21%
|25/4
|2.50億
|14%
|-55%
|25/3
|5.58億
|151%
|155%
|25/2
|2.19億
|31%
|-4%
|25/1
|2.28億
|-12%
|-53%
承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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