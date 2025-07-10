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鉅亨速報

營收速報 - 台端(3432)6月營收1,605萬元年增率高達331.23％

鉅亨網新聞中心


台端(3432-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1,605萬元，年增率331.23%，月增率72.83%。

今年1-6月累計營收為5,171萬元，累計年增率256.45%。

最新價為14.75元，近5日股價下跌-8.92%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1,605萬 331% 73%
25/5 928萬 125% -24%
25/4 1,215萬 1706% 62%
25/3 752萬 216% 164%
25/2 285萬 155% -26%
25/1 385萬 56% -15%

台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收台端

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