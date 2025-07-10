營收速報 - 台端(3432)6月營收1,605萬元年增率高達331.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5,171萬元，累計年增率256.45%。
最新價為14.75元，近5日股價下跌-8.92%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1,605萬
|331%
|73%
|25/5
|928萬
|125%
|-24%
|25/4
|1,215萬
|1706%
|62%
|25/3
|752萬
|216%
|164%
|25/2
|285萬
|155%
|-26%
|25/1
|385萬
|56%
|-15%
台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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