營收速報 - 工信(5521)6月營收8.68億元年增率高達45.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為47.96億元，累計年增率52.51%。
最新價為11.25元，近5日股價下跌-4.27%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-461 張
- 外資買賣超：-455 張
- 投信買賣超：-20 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|8.68億
|45%
|3%
|25/5
|8.39億
|56%
|-10%
|25/4
|9.36億
|81%
|15%
|25/3
|8.15億
|43%
|8%
|25/2
|7.57億
|86%
|30%
|25/1
|5.81億
|13%
|-21%
工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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