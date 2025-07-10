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營收速報 - 工信(5521)6月營收8.68億元年增率高達45.38％

鉅亨網新聞中心


工信(5521-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣8.68億元，年增率45.38%，月增率3.47%。

今年1-6月累計營收為47.96億元，累計年增率52.51%。

最新價為11.25元，近5日股價下跌-4.27%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-461 張
  • 外資買賣超：-455 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 8.68億 45% 3%
25/5 8.39億 56% -10%
25/4 9.36億 81% 15%
25/3 8.15億 43% 8%
25/2 7.57億 86% 30%
25/1 5.81億 13% -21%

工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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