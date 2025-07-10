〈美對等關稅〉商總許舒博：告知談判進度更重要 關稅若無降至20%以下 政府應道歉
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國對等關稅近日已公布 2 套名單，台灣都不在其中，國內出口產業界面對關稅衝擊憂心忡忡。商業總會理事長許舒博今 (10) 日在會員代表大會前受訪，強調政府應在名單出爐之前，說明進度為何，因為台灣已經配合軍購、擴大美國採購，若還不能將關稅降至 20% 以下，台廠競爭力會降低，政府及談判團隊應向國人道歉。
在美國昨 (9) 日公告持續宣布各國的新對等關稅名單，仍未包含台灣，行政院今日上午對外說明，我國談判團隊於華府進行實體會晤後，對議題凝聚共識，雙方認可談判會持續推進，將進行下一輪實體談判，以正面樂觀看待。
對此，許舒博表示，民眾最重要是要知道台美間關稅談判狀況，行政院應該讓國人了解談判進度，不要一再告訴國人，目前「談判氣氛良好」，強調氣氛好不好不重要，最重要是談判結果。
他認為行政院不要等到結果出來，倘若稅率出爐後仍是 20% 以上，那政府跟談判團隊真的要跟國人道歉。
許舒博表示，他先前一直主張關稅降到 20% 以下，主要是近期台幣兌美元匯率已經升值太多，據他初估統計 5 月初至今最多升值 14%，其實等於關稅已加了 14 %，假使台美最後協商降到 20% 以下，等於對台關稅為 30%，尚可接受；若結果出來超過 30%，加上台幣升值匯損，會讓全國的出口產業都受影響。
許舒博也指出，既然行政院強調談判過程是樂觀，代表美國要對台灣特別好，畢竟軍購已經提高經費，又增加對美投資，若關稅出爐還超過 20%，台灣又沒有加入很多自由貿易組織，假使投資環境因為關稅、匯率而變差，台商投資生產只能轉往其他國家，這是任何國人都不樂見的。
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