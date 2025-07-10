川普宣布對巴西輸美商品課50%關稅 巴西總統反擊：將對等回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-10 08:18

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美國總統川普周三（9 日）宣布 8 月 1 日起對巴西輸美商品課徵 50% 關稅，稅率遠高於 4 月 2 日「解放日」宣布的 10% ，是目前美方已公布新一輪關稅中最重的稅率，引發巴西股匯市雙雙挫跌。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

巴西總統盧拉發表聲明，關於「美國在與巴西的貿易中存在逆差」的說法純屬假消息，美國官方統計數據顯示，過去 15 年間，美國在對巴西的商品和服務貿易中累計實現 4,100 億美元順差。鑑於此，任何單方面加徵關稅的措施，政府都將依據巴西《商業互惠法》予以對等回應。

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盧拉強調，國家主權、相互尊重以及對巴西人民利益的堅定捍衛，始終是巴西處理國際關係的核心準則。

巴西副總統阿爾克明當天也表示，川普宣布對巴西商品徵收新關稅不公平。

他說：「我看不出有任何理由要對巴西提高關稅。巴西不是美國的問題，這一點需要強調。美國確實有貿易逆差，但對巴西是順差。在美國對我們出口的產品中，十中有八都是零關稅，不需要繳稅。」