台積電6月營收月減18% Q2營收9337億元仍達標

‌



不過，新台幣兌美元匯率自 4 月起一路升值，從最高 33.27 元至 6 月底已呈現 29.9 元，升值幅度高達 11%，也讓出口導向的電子業者營收受影響，但在此情況下，台積電仍憑藉客戶強勁的需求，助攻營收達標。