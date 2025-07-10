台積電6月營收月減18% Q2營收9337億元仍達標
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公佈 6 月營收為新台幣 2,637 億 900 萬元，月減 17.7%，年增 26.9%，第二季營收 9,337 億 9,200 萬元，季增 11.26%，年增 38.65%，累計上半年營收為 1 兆 7,730 億 4,600 萬元，年增 40%；台積電受惠 3 奈米、5 奈米需求熱絡，加上先進封裝供不應求，抵消部分匯率衝擊，第二季營收仍順利達標。
台積電原預估，第二季美元營收 284-292 億美元，以美元兌新台幣 32.5 元推算，第二季營收為新台幣 9230-9490 億元，季增 10-13%，年增 37-41%。
不過，新台幣兌美元匯率自 4 月起一路升值，從最高 33.27 元至 6 月底已呈現 29.9 元，升值幅度高達 11%，也讓出口導向的電子業者營收受影響，但在此情況下，台積電仍憑藉客戶強勁的需求，助攻營收達標。
展望後市，台積電董事長魏哲家強調，關稅、匯率都非公司能主導的因素，其中，關稅並未直接影響公司，但擔憂因關稅造成物價增加、需求下降，而匯率也會影響公司營運，但看好全年營收與獲利仍會創下歷史新高。
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