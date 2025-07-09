鉅亨網新聞中心 2025-07-09 16:00

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特斯拉壓力山大 馬斯克並非唯一的麻煩。(圖:shutterstock)

馬斯克近期在美國政治界的頻繁動作，包括深度參與政府事務、與總統川普公開爭吵，以及日前宣布將成立「美國黨」的政治野心，都讓特斯拉股東感到沮喪。這些舉動被視為分散了馬斯克對公司營運的專注，並為特斯拉帶來了不確定性，導致股價在本週再次暴跌。

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然而，這並非特斯拉面臨的全部困境。從基本面來看，特斯拉的汽車交付量首次出現年減，顯示其核心業務面臨嚴峻挑戰。2024 年，特斯拉交付了 178 萬輛汽車，低於 2023 年的 180 萬輛。今年上半年，交付情況依舊疲軟，第二季全球交付量僅 384,122 輛，較去年同期下降 13.5%。

考克斯產業洞察總監 Stephanie Valdez Streaty 指出，特斯拉銷量下滑的原因包括市場競爭加劇、車型老化以及美國國內市場對該品牌的「疲勞感」。雖然馬斯克本人可能是部分消費者熱情下降的原因，但特斯拉多年來未能推出新的明星產品，除了備受爭議的 Cybertruck 外，市場期待已久的低價電動車 Model Q 也遲遲未見蹤影，這讓投資者感到擔憂。德意志銀行分析師 Edison Yu 表示，Model Q 的上市仍為時尚早。

此外，美國政府的政策變化也對特斯拉的獲利能力造成了雙重打擊。

首先，美國政府推行的《大而美法案》取消了對電動車的補貼，這對特斯拉的定價策略造成了巨大壓力。其次，William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 估計，特斯拉約 75% 的監管信貸收入與 CAFE（企業平均燃料經濟性）標準有關，即俗稱的碳積分銷售。由於美國商業改進局降低了未達到環境標準企業的罰款，這可能導致特斯拉的碳積分需求大幅減少，進而重創其利潤。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 進一步指出，從 2025 年 9 月 30 日起，美國政府將取消 7,500 美元的聯邦電動車稅收抵免，這將使特斯拉汽車變得更加昂貴。同時，透過修改 CAFE 標準，特斯拉能夠向傳統汽車製造商出售的碳積分額度也將減少。

這兩項政策變化對特斯拉的獲利能力構成了顯著威脅。2024 年，特斯拉透過銷售碳積分獲得了 28 億美元的收入，佔公司毛利的 16%，Nelson 強調這是一個利潤率極高的收入來源。