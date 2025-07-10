復華投信：台股下半年前低後高 AI主旋律不變 看好人形機器人後市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 16:55

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復華投信今 (10) 日發布 2025 下半年台股展望，關稅及匯率議題將使行情呈現前低後高趨勢，預估大盤區間為 21000-25000 點，待貿易新秩序建立、不確定因素淡化後，AI 將引領台股重回成長創高之路，半導體 / ASIC 等供應鏈為產業長線布局主旋律，並看好人形機器人未來呈指數型成長；台幣升值內需受惠、高息低波個股則是傳產亮點。

復華投信國內股票部主管呂宏宇。(鉅亨網記者陳于晴攝)

復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，上半年受惠 AI 伺服器拉貨出口暢旺，相關產業營收創高，惟關稅不確定性使下半年投資放緩，壓抑台灣總體經濟第 3 季成長動能，不過隨基期放低，待後續產業新秩序建立，AI 需求熱絡帶動企業獲利成長、主要經濟體市場明年企業獲利成長率朝正向發展，加以美國聯準會可望降息 2 碼，整體資金環境走向寬鬆，將支撐台股下半年股市表現。

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產業布局方面，呂宏宇指出，市場不確定性因素消除，AI 將成為布局成長股的主旋律。即便有關稅議題干擾，雲端服務供應商 (CSP) 資本支出仍持續成長，預估 ASIC 仍處於黃金成長期。

由於 AI 伺服器量產瓶頸已克服，從關鍵零組件生產到後端組裝測試，台廠為主要參與者，將挹注設計代工 (ODM)、關鍵零組件及 IP 設計服務等產業的營收動能。此外，機器人是邊緣 AI 的殺手級應用，預估人形機器人未來將呈現指數型成長，建議可從減速機、傳動元件產業尋找投資機會。

呂宏宇強調，下半年台股主流還是在 AI，「這是美國人需要的」，即便半導體被加徵關稅，仍看好其競爭力，應能有效轉嫁成本，不過，最大風險在於 AI 股漲多，易受到消息起伏波動，若是風險承受度較高的長期投資人，就不必擔心短線的震盪。