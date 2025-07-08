華航拓紐約航線重要里程碑 將進駐甘迺迪機場新航廈
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 今 (8) 日宣布，明年將進駐紐約甘迺迪國際機場 (JFK) 全新打造的第一航廈，華航總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。
華航指出，深耕北美市場超過半世紀，桃園 - 紐約航線自 1983 年首航，穩健營運已逾 40 年，是長期布局北美版圖的重要樞紐，隨著紐約甘迺迪國際機場即將啟用新航廈，華航提早布局進駐，未來將可全面優化長途飛行的搭機體驗。
華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網，目前直飛北美重點六大城市，包括美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖和加拿大溫哥華，每周提供超過 40 個班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，每周提供共近 500 個航班，可服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客。
甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技，讓旅客報到、安檢、候機或轉機更輕鬆便捷，並提供有紐約具豐富文化底蘊的多元購物和餐飲空間，同時，新航廈導入多項永續設計，包括全美國機場中規模最大的太陽能板系統、全面採用電動地面服務設備 (eGSE)，以及雨水回收再利用的景觀灌溉系統等設施。
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