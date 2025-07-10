營收速報 - 正崴(2392)6月營收95.59億元年增率高達28.95％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為427.54億元，累計年增率4.99%。
最新價為52.4元，近5日股價下跌-0.95%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-602 張
- 外資買賣超：-567 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|95.59億
|29%
|83%
|25/5
|52.27億
|-28%
|-21%
|25/4
|65.85億
|-6%
|8%
|25/3
|60.94億
|1%
|-5%
|25/2
|63.86億
|31%
|-28%
|25/1
|89.04億
|11%
|-18%
正崴(2392-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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