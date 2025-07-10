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營收速報 - 正崴(2392)6月營收95.59億元年增率高達28.95％

鉅亨網新聞中心


正崴(2392-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣95.59億元，年增率28.95%，月增率82.89%。

今年1-6月累計營收為427.54億元，累計年增率4.99%。

最新價為52.4元，近5日股價下跌-0.95%，相關零組件業上漲3.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-602 張
  • 外資買賣超：-567 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 95.59億 29% 83%
25/5 52.27億 -28% -21%
25/4 65.85億 -6% 8%
25/3 60.94億 1% -5%
25/2 63.86億 31% -28%
25/1 89.04億 11% -18%

正崴(2392-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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