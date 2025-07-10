鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 16:20

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最新貿易數據顯示，美國 5 月份從中國進口的服裝總額，降至 22 年來最低的單月水準，凸顯了美國高額關稅的影響。

高關稅衝擊 美國從中國服裝進口降至22年新低(圖:shutterstock)

多年來，中國一直是美國最大的服裝進口來源，但隨著全球兩大經濟體之間的貿易關係惡化，中國在美國服裝市場的份額有所下降。美國總統川普 4 月將關稅上調至 145%，促使更多美國零售商減少從中國工廠的採購，轉而選擇從越南、孟加拉、印度等地採購。

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特拉華大學時尚與服飾研究教授 Sheng Lu 強調，5 月美國從中國進口的服裝大幅下降絕非偶然。

美國國際貿易委員會 (USITC) 的數據顯示，2025 年 5 月美國從中國進口的服裝價值為 5.56 億美元，相較於 4 月的 7.96 億美元有所下降，這是連續第 4 個月的下跌。上一次月度進口額低於此數值是在 2003 年 5 月。

年初時，為了預期川普的關稅政策，美國零售商曾大量囤貨，1 月份從中國進口的服裝價值為 16.9 億美元，比一年前的 14.7 億美元增長了 15%。

儘管近期美中達成貿易協議，Lu 認為，大多數領先的美國時尚公司仍計畫進一步降低對中國的依賴，甚至完全撤出中國。

這種趨勢也反映在美國零售商對工廠檢驗的需求上。審計公司 QIMA 的數據顯示，美國從中國的採購在第二季比去年同期下降了近四分之一，而對東南亞的需求則增長了 29%。墨西哥也是早期受益者之一，五月份美國從其南部鄰國進口了 2.59 億美元的服裝，年率增長 12%。

QIMA 在其報告中指出，這種從中國轉移的趨勢並非新鮮事，東南亞在美國採購中的份額自 2023 年中期以來一直在穩步增長。該公司表示，儘管美國政府的關稅政策在 2025 年第二季度經歷了幾次急劇轉變，但美國品牌和零售商的採購模式大致上仍遵循著今年關稅升級之前早已建立的長期趨勢。