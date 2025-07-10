暗示8月再寬鬆！美關稅不確定性+房價攀漲 南韓央行維持利率2.5%不變

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-10 13:50

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南韓央行 (BOK) 今(10)日宣布維持基準利率在 2.5% 不變，但多數理事會成員暗示未來三個月可能再次降息，主要因為美國關稅政策帶來「重大」經濟不確定性。這是 BOK 自 2023 年 10 月以來連續兩次降息後，首次暫停寬鬆步伐。

美關稅不確定性+房價攀漲 南韓央行維持利率2.5%不變（圖：Shutterstock）

自去年 10 月以來，BOK 累計降息 100 個基點，先後於 10 月和 11 月分別下調 25 個基點。今年以來，在內需疲軟與美國關稅新政的雙重壓力下，BOK 在四次會議中交替採取按兵不動跟降息措施，此次則選擇按兵不動。

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今日決策背後反映出 BOK 對南韓房地產市場過熱的憂慮。近幾個月，首爾地區興起的「貸款買房」熱潮推升房價飆升，若持續降息恐進一步刺激房貸需求。

近月南韓抵押貸款持續加速增長，6 月住房貸款創九個月最大增幅。雖然政府已出台限制首爾都市圈購房貸款的措施，但房價預期指數已升至 2021 年 10 月以來高點，連續四個月上升。

另據南韓房地產委員會最新數據，今年上半年首爾公寓價格上漲了 3.5%。

此外，美韓利差已擴大至歷史高點 200 個基點，加上政府補充預算的經濟提振效果仍待觀察，這些因素共同促使 BOK 暫停降息。

BOK 在政策聲明中強調，與美國的貿易談判進展及內需復甦速度存在高度不確定性，並重申將維持寬鬆政策路徑，但也對家庭債務居高不下表達擔憂，並強調必須評估宏觀審慎政策的實施效果。

市場普遍預期，若房價和居民貸款增長得到控制，BOK 很可能在 8 月會議上恢復降息。

根據經濟學家預測，今年內 BOK 至少還會再降息 1 碼。

今年首季南韓 GDP 意外萎縮，而作為出口大國，該國正承受美國關稅政策的衝擊。