search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 久陽(5011)6月營收4.33億元年增率高達36.63％

鉅亨網新聞中心


久陽(5011-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.33億元，年增率36.63%，月增率-0.63%。

今年1-6月累計營收為27.30億元，累計年增率41.45%。

最新價為12.95元，近5日股價下跌-3.35%，相關鋼鐵股價指數下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：-15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.33億 37% -1%
25/5 4.35億 26% -5%
25/4 4.57億 40% -6%
25/3 4.85億 48% 4%
25/2 4.65億 97% 2%
25/1 4.55億 21% 11%

久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收久陽

相關行情

台股首頁我要存股
久陽12.95-0.38%
美元/台幣29.240+0.31%

延伸閱讀



Empty