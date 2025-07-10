營收速報 - 久陽(5011)6月營收4.33億元年增率高達36.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為27.30億元，累計年增率41.45%。
最新價為12.95元，近5日股價下跌-3.35%，相關鋼鐵股價指數下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.33億
|37%
|-1%
|25/5
|4.35億
|26%
|-5%
|25/4
|4.57億
|40%
|-6%
|25/3
|4.85億
|48%
|4%
|25/2
|4.65億
|97%
|2%
|25/1
|4.55億
|21%
|11%
久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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