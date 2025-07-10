鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至22.41元，預估目標價為327.5元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.15元上修至22.41元，其中最高估值25.61元，最低估值19.4元，預估目標價為327.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|25.61(25.61)
|29.91
|33.93
|最低值
|19.4(18.83)
|22.22
|33.93
|平均值
|22.42(22.02)
|26.16
|33.93
|中位數
|22.41(22.15)
|26.26
|33.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|162,816,000
|189,681,000
|207,525,430
|最低值
|147,247,000
|164,302,000
|207,525,430
|平均值
|156,849,000
|179,773,530
|207,525,430
|中位數
|159,979,990
|182,555,570
|207,525,430
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|20.03
|19.01
|32.6
|13.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|146,383,720
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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