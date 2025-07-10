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鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至22.41元，預估目標價為327.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.15元上修至22.41元，其中最高估值25.61元，最低估值19.4元，預估目標價為327.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值25.61(25.61)29.9133.93
最低值19.4(18.83)22.2233.93
平均值22.42(22.02)26.1633.93
中位數22.41(22.15)26.2633.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值162,816,000189,681,000207,525,430
最低值147,247,000164,302,000207,525,430
平均值156,849,000179,773,530207,525,430
中位數159,979,990182,555,570207,525,430

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS20.0319.0132.613.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		146,383,720121,640,976108,228,53396,556,646

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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樺漢293.5-0.84%
美元/台幣29.225+0.26%

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