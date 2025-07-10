鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.16元，預估目標價為481元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.4元下修至23.16元，其中最高估值27.08元，最低估值21.28元，預估目標價為481元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|27.08(27.08)
|31.86
|35.8
|最低值
|21.28(21.28)
|19.5
|22.04
|平均值
|23.66(23.78)
|26.02
|29.76
|中位數
|23.16(23.4)
|25.55
|29.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43,299,540
|50,069,540
|55,286,180
|最低值
|37,337,470
|32,682,970
|36,609,070
|平均值
|40,023,760
|42,287,960
|46,741,420
|中位數
|39,777,980
|42,484,000
|47,703,620
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|24.2
|18.87
|24.75
|18.77
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,828,499
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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