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鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.16元，預估目標價為481元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2025年EPS預估：中位數由23.4元下修至23.16元，其中最高估值27.08元，最低估值21.28元，預估目標價為481元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值27.08(27.08)31.8635.8
最低值21.28(21.28)19.522.04
平均值23.66(23.78)26.0229.76
中位數23.16(23.4)25.5529.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值43,299,54050,069,54055,286,180
最低值37,337,47032,682,97036,609,070
平均值40,023,76042,287,96046,741,420
中位數39,777,98042,484,00047,703,620

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS24.218.8724.7518.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		36,828,49930,790,46239,736,17335,917,247

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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