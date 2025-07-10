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營收速報 - 皇普(2528)6月營收8.53億元年增率高達215345.96％

鉅亨網新聞中心


皇普(2528-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣8.53億元，年增率215345.96%，月增率520.31%。

今年1-6月累計營收為52.82億元，累計年增率667638.56%。

最新價為31.45元，近5日股價下跌-0.16%，相關建材營造下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-190 張
  • 外資買賣超：-218 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 8.53億 215346% 520%
25/5 1.38億 53210% -91%
25/4 16.16億 0% -20%
25/3 20.23億 0% 659%
25/2 2.67億 0% -31%
25/1 3.86億 0% -93%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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