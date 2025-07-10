營收速報 - 富華新(3056)6月營收6,352萬元年增率高達106.5％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為35.78億元，累計年增率3116.48%。
最新價為33.65元，近5日股價下跌-2.03%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-581 張
- 外資買賣超：-591 張
- 投信買賣超：-21 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|6,352萬
|107%
|-19%
|25/5
|7,815萬
|288%
|-26%
|25/4
|1.06億
|332%
|-40%
|25/3
|1.78億
|943%
|-94%
|25/2
|30.77億
|37071%
|3982%
|25/1
|7,538萬
|621%
|-98%
富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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