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鉅亨速報

營收速報 - 富華新(3056)6月營收6,352萬元年增率高達106.5％

鉅亨網新聞中心


富華新(3056-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣6,352萬元，年增率106.5%，月增率-18.72%。

今年1-6月累計營收為35.78億元，累計年增率3116.48%。

最新價為33.65元，近5日股價下跌-2.03%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-581 張
  • 外資買賣超：-591 張
  • 投信買賣超：-21 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 6,352萬 107% -19%
25/5 7,815萬 288% -26%
25/4 1.06億 332% -40%
25/3 1.78億 943% -94%
25/2 30.77億 37071% 3982%
25/1 7,538萬 621% -98%

富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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