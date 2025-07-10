營收速報 - 正德(2641)6月營收1.76億元年增率高達34.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為10.56億元，累計年增率34.68%。
最新價為17.95元，近5日股價下跌-3.18%，相關航運運輸股價指數下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+368 張
- 外資買賣超：+428 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.76億
|34%
|-7%
|25/5
|1.89億
|42%
|2%
|25/4
|1.85億
|43%
|0%
|25/3
|1.85億
|40%
|17%
|25/2
|1.58億
|27%
|-3%
|25/1
|1.63億
|22%
|9%
正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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