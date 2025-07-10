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營收速報 - 正德(2641)6月營收1.76億元年增率高達34.25％

鉅亨網新聞中心


正德(2641-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.76億元，年增率34.25%，月增率-7.15%。

今年1-6月累計營收為10.56億元，累計年增率34.68%。

最新價為17.95元，近5日股價下跌-3.18%，相關航運運輸股價指數下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+428 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.76億 34% -7%
25/5 1.89億 42% 2%
25/4 1.85億 43% 0%
25/3 1.85億 40% 17%
25/2 1.58億 27% -3%
25/1 1.63億 22% 9%

正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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