鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-10 14:29

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輝達不畏戰火大擴張 在以色列急徵土地建廠。(圖:shutterstock)

以色列創新局執行長 Dror Bin 表示：「這是一項規模巨大的投資，選擇落腳以色列意義深遠，也表明了對以色列高科技生態系統的信心。」

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據悉，輝達已發布資訊徵詢（RFI）招標，尋找一塊面積介於 70 至 120 德南（約 7 萬至 12 萬平方公尺）的土地，並具備 8 萬至 18 萬平方公尺的持續建築權。預定場址可能靠近輝達目前位於約克尼穆（Yokneam）的總部，也接受來自其他地區的報價。

輝達已將園區建設提案的截止日期定為 7 月 23 日，可望打造成為以色列最大的科技園區。以色列大城海法市（Haifa）已對輝達拋出了橄欖枝。該市當局表示「目前正忙於為輝達準備一份有吸引力的提案」，並自認對輝達是最具潛力的城市。

烽火連天的以色列 有何優勢？

消息人士透露，以色列的科技人才和專業知識「對人工智慧時代極其重要」，而輝達眼下恰恰需要迅速擴張。

據悉，自從收購邁絡思（Mellanox）以來，輝達在以色列的員工規模已經擴大了近兩倍。邁絡思據稱去年為輝達貢獻了約 130 億美元的收入，但輝達方面尚未證實過該數字。

輝達近年來在輝達進行了多項其他收購，已經成為在以色列成長最快的跨國科技雇主，目前在以色列總計擁有 5,000 名員。

輝達在 2023 年建造了以色列最強大的人工智慧超級電腦 Israel-1，該超級電腦此後為馬斯克的 Colossus 超級電腦提供了藍圖。

Dror Bin 指出，這項投資對雙方都有益，輝達能接觸當地的生態體系和人才，而當地的生態體系又能享有輝達的投資，這將讓以色列保持在創新和技術的前端，特別是 AI 領域。