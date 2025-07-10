輝達不畏戰火大擴張 在以色列急徵土地建廠
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
以色列媒體報導，輝達 (NVDA-US) 計劃在以色列北部投資數十億美元建造一座大型科技園，將創造數千個就業機會，以滿足對人工智慧資料中心日益增長的需求。
以色列創新局執行長 Dror Bin 表示：「這是一項規模巨大的投資，選擇落腳以色列意義深遠，也表明了對以色列高科技生態系統的信心。」
據悉，輝達已發布資訊徵詢（RFI）招標，尋找一塊面積介於 70 至 120 德南（約 7 萬至 12 萬平方公尺）的土地，並具備 8 萬至 18 萬平方公尺的持續建築權。預定場址可能靠近輝達目前位於約克尼穆（Yokneam）的總部，也接受來自其他地區的報價。
輝達已將園區建設提案的截止日期定為 7 月 23 日，可望打造成為以色列最大的科技園區。以色列大城海法市（Haifa）已對輝達拋出了橄欖枝。該市當局表示「目前正忙於為輝達準備一份有吸引力的提案」，並自認對輝達是最具潛力的城市。
烽火連天的以色列 有何優勢？
近年來，隨著微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 、谷歌和特斯拉 (TSLA-US) 等公司競相建立人工智慧資料中心，並試圖主導 AI 產業，導致輝達高階晶片處理器的需求激增。
消息人士透露，以色列的科技人才和專業知識「對人工智慧時代極其重要」，而輝達眼下恰恰需要迅速擴張。
據悉，自從收購邁絡思（Mellanox）以來，輝達在以色列的員工規模已經擴大了近兩倍。邁絡思據稱去年為輝達貢獻了約 130 億美元的收入，但輝達方面尚未證實過該數字。
輝達近年來在輝達進行了多項其他收購，已經成為在以色列成長最快的跨國科技雇主，目前在以色列總計擁有 5,000 名員。
輝達在 2023 年建造了以色列最強大的人工智慧超級電腦 Israel-1，該超級電腦此後為馬斯克的 Colossus 超級電腦提供了藍圖。
Dror Bin 指出，這項投資對雙方都有益，輝達能接觸當地的生態體系和人才，而當地的生態體系又能享有輝達的投資，這將讓以色列保持在創新和技術的前端，特別是 AI 領域。
值得一提的是，輝達在以色列的擴張計劃，正值其競爭對手英特爾開始在全球裁減員工之際。英特爾自 1974 年進入以色列，是以色列最大的雇主之一，在當地擁有 9,350 名員工。據以色列當地媒體報導稱，英特爾在以色列已有數百名員工被裁員。
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