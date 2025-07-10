鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 16:50

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今年以來，中國記憶體晶片產業接連傳來重磅消息，被稱為「國產記憶體晶片之光」的長鑫儲存近日啟動上市輔導，而在不久前，另一家中國記憶體獨角獸企業大普微也遞交招股書，正式衝刺創業板 IPO。大普微這次 IPO 採用的是創業板剛啟用不久、針對虧損企業的第三套標準，能否順利上市成為市場關注的焦點。

長鑫儲存啟動上市輔導 大普微緊追其後衝刺創業板IPO 陸記憶體產業將迎來爆發期？（圖：Shutterstock）

大普微是國內 eSSD 產業排名第四，其產品廣泛應用於資料中心伺服器、AI 伺服器等領域，今年也成功通過 DeepSeek、輝達、xAI 三家全球 AI 頭的公司的測試導入。不過，截至去年底，大普微仍處於虧損狀態，2022-2024 年累計虧損超過 13 億元 (人民幣，下同)。

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2008 年 1 月 16 日，在美國舊金山舉行的 MacWorld 大會上，賈伯斯從信封中抽出第一代 MacBook Air，這一驚豔的場景不僅讓蘋果筆記型電腦產品聲名大噪，也無意中帶旺固態硬碟（SSD）。

隨著雲端運算、AI 時代的到來，SSD 逐漸成為伺服器儲存硬體的首選，企業級 SSD(eSSD) 也應運而生。

2016 年 4 月，在美國高通公司工作 8 年、擔任高級主任的楊亞飛看到 eSSD 市場的機會以及中國市場的空白，聯合晶片產業專家楊慶、機器學習和 AI 領域專家李衛軍創辦了大普微。

根據楊亞飛介紹，大普微是全球最先提出把機器學習演算法放到 SSD 裡面的企業，並率先提出了運算和儲存智慧融合的技術概念。業務上，大普微主張全端自研，除外購 NAND 記憶體晶片外，SSD 主控晶片、韌體演算法及模組全數自主研發。

2021 年，大普微推出國產企業級 PCIe 4.0 SSD 主控晶片和系列全國產 PCIe 4.0 SSD 產品，填補了國內空白。2023 年，大普微成為國產 eSSD 領域的重量級企業。

根據 IDC 研究報告，2023 年大普微在中國 eSSD 市佔率達 6.4%，在所有廠商中排名第四，在國產廠商中排名第二，僅次於憶聯。

招股書顯示，大普微在 2022 年至 2024 年營收分別為 5.57 億元、5.19 億元和 9.62 億元，受記憶體產業上游 NAND 記憶體晶片價格波動影響較大。與其他快速發展的半導體企業一樣，目前的大普微仍處於虧損狀態。大普微在 2022 年至 2024 年歸母淨利分別為 5.34 億元、6.17 億元及 1.91 億元。

在招股說明書中，大普微表示，隨著公司市場地位的提升、業務規模的擴大，公司獲利狀況將逐步改善，預計在 2026 年度整體實現轉虧為盈。

這次衝刺 IPO，大普微選擇的是創業板在今年 6 月中旬啟動的、針對未獲利企業的第三套上市標準。根據深交所創業板股票上市規則（2025 年修訂），不存在表決權差異的境內未盈利企業需滿足「預計市值不低於 50 億元，且最近一年營業收入不低於 3 億元」。大普微是創業板啟動第三套上市標準後遞交招股書的第一家企業，由於存在特別表決權設置且未盈利，大普微符合上述最後一項標準。

此次 IPO，大普微預計發行不低於 10% 的股份，利用 18.78 億元的淨募集資金投向下一代主控晶片及企業級 SSD 研發及產業化項目、eSSD 模組量產測試基地項目、補充流動資金，分別使用募集資金 9.58 億元、2.20 億元和 7 億元。部分募集資金用於補充流動資金引發了市場關注，大普微稱這能有效補充營運資金，滿足公司持續研發投入及業務規模擴大的需求。

與其他半導體企業一樣，大普微在研發上投入較大，這也是其虧損的原因之一。大普微在 2022 年至 2024 年研發費用分別為 1.94 億元、2.69 億元及 2.74 億元，研發費用率分別為 34.82%、51.72% 及 28.51%。

除研發費用外，劇烈波動的毛利率也是影響大普微業績表現的重要因素。大普微在 2022 年至 2024 年毛利率分別為 0.09%、27.13% 和 27.28%，波動幅度較大，主要因為核心原物料 NAND 價格劇烈波動導致。

全球記憶體產業鏈由上游 NAND 和 DRAM 大廠主導，產能變化直接影響產業鏈價格和利潤變化。大普微還需要面對國內企業的競爭。

去年，中國 eSSD 市場規模成長迅速，但大普微營收雖顯著成長，市佔率和市場排名卻下滑。Solidigm 和三星是第一梯隊，憶聯排名行業第三，國產第一，大普微排名下降至行業第五，國產第三。