鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-07-10 10:58

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研調機構 Counterpoint Research 發布報告指出，2025 年第一季全球智慧手錶出貨量年減 2%，已連續第五季出現年減趨勢，而中國市場在華為、小米與 Imoo 帶動下逆勢年增 37%，推升其全球市佔達到自 2020 年第四季以來最高水準。

研調：全球智慧手錶Q1出貨年減2%連5季衰退 中國品牌逆勢成長37%。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 指出，全球智慧手錶市場疲弱主要受印度市場成長放緩與蘋果智慧手錶出貨下滑影響。蘋果已連續六個季度出現年減，但仍憑藉持續成長的 iOS 使用者基礎穩居全球第一。

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在品牌競爭格局方面，華為與小米分別在中高階市場取得佳績，透過多樣化產品組合與具競爭力定價策略展現出貨成長。三星在各主要市場前一代機種銷售疲弱，導致第一季出貨年減 18%。

中國品牌表現亮眼的背後，分析師指出主要來自品牌忠誠度、愛國情感、政府支持，以及國產品牌提供的創新技術與涵蓋多價位產品選擇。這些中國品牌不僅鞏固本地市佔，也在海外市場取得成長，對國際大廠形成更大挑戰。

在產品價格帶分析上，消費者購買偏好正在轉變，逐漸願意提升預算以獲得更優質功能與長期價值。售價介於 100 到 200 美元的產品出貨量年增 21%，顯現市場對具備進階健康與健身功能產品需求增加。

相對地，低於 100 美元的入門款產品出貨量年減 17%，顯示消費者更重視產品準確性、可靠性及與系統整合性。這一趨勢反映智慧手錶市場正朝向更高階、更可靠的產品發展。

兒童智慧手錶品類在全球持續成長，Imoo 穩居該市場領導地位，憑藉平價且功能豐富的產品受到家長青睞，中國仍是該類產品最大市場，北美、亞太與歐洲等區域也見成長，反映家長對孩童定位追蹤與延後使用智慧型手機的關注日益上升。