鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-10 10:22

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美國總統川普 (9 日) 陸續公布第二輪國家對等關稅通知函，8 國關稅稅率開獎，當中依然不見台灣在內，儘管貿易緊張情勢升溫，但市場對聯準會可能降息的預期轉強，美股四大指數齊揚，台股今 (10) 日受美股激勵，開盤平盤震盪，以 22,566 點小漲 39 點開出，早盤一度上漲 117 點，盤中收斂漲 55 點，暫收 22,517 點。

〈台股開盤〉還是等不到關稅 但有台積電股利活水挹注 早盤漲逾百點。(鉅亨網資料照)

觀察盤面上，權王台積電 (2330-TW) 受惠今日發放 1,167 億元股利活水，加上美科技股激勵，股價今開紅上漲 10 元，站上 1,100 元關卡，漲 0.91%，持續守穩所有均線；台達電 (2308 -TW) 受惠 6 月營收年月雙增，創歷史次高，激勵股價開高走高，漲逾 4.5% 以上；聯發科 (2454-TW) 漲 1.4%；日月光 (3711 -TW) 漲 2.73%。

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PCB 族群營運步入則是步入傳統旺季，包括晟鈦 (3229-TW) 亮燈漲停、台燿 (6274-TW) 漲 7%；台光電 (2383-TW) 漲 3%，暫收 989 元，續勢上攻千金股；博智 (8115-TW) 漲逾 4%、定穎投控 (3715-TW) 漲 3%。

ABF 載板除產業景氣自谷底回升，受惠輝達 Blackwell 架構 GPU 推升 AI 伺服器升級需求，包括欣興 (3037-TW) 漲逾 4.5%、南電 (8046-TW) 漲逾 4%。

受輝達 (NVDA-US) 市值突破 4 兆美元創新高，AI 需求強勁，也激勵台廠光通訊矽光子 (CPO) 利多，包括環宇 - KY(4991-TW)6 月營收年增 6 成，激勵股價開盤後迅速點燈漲停；上詮 (3363-TW) 一度漲半根漲停；光環 (3234-TW)、華星光 (4979-TW) 漲逾 3%。

法人表示，美國開始發函知會各國關稅內容，預期台灣將於近日獲知結果，加上 7 月將有 445 檔上市櫃公司進行除權息，有利提升台股資金動能，以技術面觀察，台股指數持續守穩各期均線，KD 指標交叉向上，靜待美台關稅協議定案，建議投資人可關注 6 月營收基本面不錯的個股，擇優謹慎操作。