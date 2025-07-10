保瑞上半年在手訂單已有1.38億美元 下半年營運穩步樂觀
鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 16.5 億元，受到近期匯率波動影響，微幅年減 2.72%。不過若以美元計價，6 月營收則月增 10.3%，呈現年增，對於下半年營運持樂觀看法。
保瑞 6 月營收 16.5 億元，月增 9.42%，年減 2.72%；第二季營收 51.75 億元，季增 15.51%，年增 2.94%；累計今年上半年營收 100.07 億元，年增 26.91%，創歷史同期新高。
保瑞指出，全球銷售業務表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣 (Infantile Spasms) 的 VIGAFYDE 口服液市占持續擴張，其他產品也穩定發展。CDMO 方面，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於 6 月下旬恢復生產，該事件影響的營收將陸續回補。
保瑞提到，今年上半年在手訂單上升至 1.38 億美元，其中以加拿大廠與馬里蘭州無菌注射劑廠訂單金額占比最高，可望進一步開發關鍵客源。另外，明尼蘇達州的 Maple Grove 廠區也看到開發階段客戶試單後，確認長期策略合作夥伴關係，以及中小型藥廠考量回美製造逐步簽約。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 保瑞DLS與VIGAFYDE藥品市占提升 助攻4月營收年增逾2成
- 保瑞美國廠受惠關稅政策 吸引國際藥廠洽談合作
- 保瑞鎖定三大方向不排除再併購 看好今年再次進入收割期
- 泰福CDMO業務大躍進 Q2營收年增逾1倍創同期高
下一篇