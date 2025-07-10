保瑞上半年在手訂單已有1.38億美元 下半年營運穩步樂觀

保瑞 ( 6472-TW ) 今 (10) 日公告 6 月營收 16.5 億元，受到近期匯率波動影響，微幅年減 2.72%。不過若以美元計價，6 月營收則月增 10.3%，呈現年增，對於下半年營運持樂觀看法。

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保瑞指出，全球銷售業務表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣 (Infantile Spasms) 的 VIGAFYDE 口服液市占持續擴張，其他產品也穩定發展。CDMO 方面，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於 6 月下旬恢復生產，該事件影響的營收將陸續回補。