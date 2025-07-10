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保瑞上半年在手訂單已有1.38億美元 下半年營運穩步樂觀

鉅亨網記者劉玟妤 台北


保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 16.5 億元，受到近期匯率波動影響，微幅年減 2.72%。不過若以美元計價，6 月營收則月增 10.3%，呈現年增，對於下半年營運持樂觀看法。 

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保瑞上半年在手訂單已有1.38億美元，下半年營運穩步樂觀。(圖：shutterstock)

保瑞 6 月營收 16.5 億元，月增 9.42%，年減 2.72%；第二季營收 51.75 億元，季增 15.51%，年增 2.94%；累計今年上半年營收 100.07 億元，年增 26.91%，創歷史同期新高。 


保瑞指出，全球銷售業務表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣 (Infantile Spasms) 的 VIGAFYDE 口服液市占持續擴張，其他產品也穩定發展。CDMO 方面，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於 6 月下旬恢復生產，該事件影響的營收將陸續回補。 

保瑞提到，今年上半年在手訂單上升至 1.38 億美元，其中以加拿大廠與馬里蘭州無菌注射劑廠訂單金額占比最高，可望進一步開發關鍵客源。另外，明尼蘇達州的 Maple Grove 廠區也看到開發階段客戶試單後，確認長期策略合作夥伴關係，以及中小型藥廠考量回美製造逐步簽約。 

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保瑞CDMO營收匯率在手訂單

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