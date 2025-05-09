保瑞DLS與VIGAFYDE藥品市占提升 助攻4月營收年增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 11:50

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保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日公告 4 月營收達 20.2 億元，年月雙增，其中年增超過 2 成。保瑞指出，4 月 CDMO 業務維持高檔，全球銷售業務受惠胃食道逆流 DLS 的學名藥，以及小兒癲癇口服液 VIGAFYDE 的特殊專科用藥市占擴張，進一步帶動 4 月營收表現。

保瑞 4 月營收 20.2 億元，月增 37.7%，年增 22.8%；累計今年前 4 月營收 68.51 億元，年增 52.21%。

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保瑞表示，DLS 雖較前一季度受到市場需求影響銷售，不過競爭對手第二季出現供應鏈問題，保瑞隨即補足缺口，成功搶下市占。另外，加上 KCL、Diltiazem 及 VIGAFYDE 等新產品穩定貢獻，銷售動能已於 4 月顯著回升。