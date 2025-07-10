〈焦點股〉環宇-KY營收威助攻漲停 領矽光族群發光齊揚
鉅亨網記者黃皓宸 台北
矽光子 (CPO) 類股環宇 - KY(4991-TW) 受惠客戶 AAOI 獲得亞馬遜 (AMZN-US) 策略性入股，市場看好光通訊模組需求強勁， 環宇 - KY 作為 AAOI 主要 PD(光偵測器) 片供應商，挹注 6 月營收年月雙增近 6 成，激勵環宇 - KY 今 (10) 日股價開高走高，盤中帶量迅速亮燈鎖漲停，也激勵 CPO 類股帶量齊揚。
環宇 - KY 目前在 800G PD 全球市佔第一，隨著光模組需求顯著成長，環宇 - KY 6 月受惠 800G PD 出貨業績持續增長，繳出營收月增 62.14%、年增 59.99% 佳績，推升今日盤中帶量 5.6 萬張，開盤後直衝漲停 156.5 元，高居台股成交量第 6 名。
其他矽光子族群，受環宇 - KY 激勵，包括 6 月營收不錯、與磷化銦（Inp）相關的聯亞 (3081-TW) 開高走高爆量 1.1 萬張、漲逾 6.75%，IET-KY(4971-TW) 量增 3.2 萬張、漲 4.48%。
上詮 (3363-TW) 同是受惠營收 6 月營收年增 50.57%、上半年營收年增 59.9%、創同期新高，盤中持續拉高一度漲逾 5%，華星光 (4979-TW) 漲逾 4%，光環 (3234-TW)、 眾達 - KY (4977-TW)、 統新 (6426-TW) 漲逾 3%。
分析師表示，光通訊矽光子族群大多是近期落後大盤漲幅，股價較為低基期展開補漲，但仍要提醒投資人，矽光子類股籌碼上當沖客較多，籌碼較為凌亂，加上列為注意股居多，仍要留意股價漲多賣壓的獲利回檔。
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