〈焦點股〉環宇-KY營收威助攻漲停 領矽光族群發光齊揚

矽光子 (CPO) 類股環宇 - KY( 4991-TW ) 受惠客戶 AAOI 獲得亞馬遜 ( AMZN-US ) 策略性入股，市場看好光通訊模組需求強勁， 環宇 - KY 作為 AAOI 主要 PD(光偵測器) 片供應商，挹注 6 月營收年月雙增近 6 成，激勵環宇 - KY 今 (10) 日股價開高走高，盤中帶量迅速亮燈鎖漲停，也激勵 CPO 類股帶量齊揚。

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其他矽光子族群，受環宇 - KY 激勵，包括 6 月營收不錯、與磷化銦（Inp）相關的聯亞 ( 3081-TW ) 開高走高爆量 1.1 萬張、漲逾 6.75%，IET-KY( 4971-TW ) 量增 3.2 萬張、漲 4.48%。

分析師表示，光通訊矽光子族群大多是近期落後大盤漲幅，股價較為低基期展開補漲，但仍要提醒投資人，矽光子類股籌碼上當沖客較多，籌碼較為凌亂，加上列為注意股居多，仍要留意股價漲多賣壓的獲利回檔。