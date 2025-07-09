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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為109.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.18元上修至7.5元，其中最高估值7.59元，最低估值6.15元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.59(7.58)9.710.88
最低值6.15(5.82)8.1110
平均值7.13(6.88)9.0910.58
中位數7.5(7.18)9.210.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值52.55億59.55億64.22億
最低值51.19億55.26億63.36億
平均值52.07億57.89億63.66億
中位數52.17億58.32億63.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.166.665.324.286.25
營業收入38.27億47.89億45.81億51.59億59.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

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