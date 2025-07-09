鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為109.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.18元上修至7.5元，其中最高估值7.59元，最低估值6.15元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.59(7.58)
|9.7
|10.88
|最低值
|6.15(5.82)
|8.11
|10
|平均值
|7.13(6.88)
|9.09
|10.58
|中位數
|7.5(7.18)
|9.2
|10.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.55億
|59.55億
|64.22億
|最低值
|51.19億
|55.26億
|63.36億
|平均值
|52.07億
|57.89億
|63.66億
|中位數
|52.17億
|58.32億
|63.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|6.25
|營業收入
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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