鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.57元，其中最高估值2.46元，最低估值0.88元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.46)
|3.33
|4.12
|1.78
|最低值
|0.88(0.88)
|1.52
|1.68
|1.78
|平均值
|1.6(1.61)
|2.2
|2.79
|1.78
|中位數
|1.57(1.6)
|2.07
|2.64
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|281.05億
|351.30億
|383.54億
|343.92億
|最低值
|248.62億
|265.61億
|262.19億
|306.17億
|平均值
|263.82億
|292.51億
|312.11億
|325.05億
|中位數
|262.96億
|293.09億
|301.92億
|325.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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