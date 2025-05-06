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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.57元，其中最高估值2.46元，最低估值0.88元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.46(2.46)3.334.121.78
最低值0.88(0.88)1.521.681.78
平均值1.6(1.61)2.22.791.78
中位數1.57(1.6)2.072.641.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值281.05億351.30億383.54億343.92億
最低值248.62億265.61億262.19億306.17億
平均值263.82億292.51億312.11億325.05億
中位數262.96億293.09億301.92億325.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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