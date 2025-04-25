search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.61元，其中最高估值2.46元，最低估值1.23元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.46(2.46)3.334.121.8
最低值1.23(0.87)1.491.651.8
平均值1.64(1.6)2.22.831.8
中位數1.61(1.57)2.162.81.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值281.05億351.30億383.54億329.38億
最低值242.14億256.57億262.19億307.55億
平均值260.42億289.56億310.57億318.47億
中位數259.01億287.42億298.68億318.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

相關行情

台股首頁我要存股
費利浦·麥克莫蘭銅金公司37.6557.00%

延伸閱讀


Empty