鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融RJF-US的目標價調升至162元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)提出目標價估值：中位數由156.5元上修至162元，調升幅度3.51%。其中最高估值177元，最低估值136元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予雷蒙詹姆斯金融評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀0位。
雷蒙詹姆斯金融今(10日)收盤價為159.04元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲0.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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