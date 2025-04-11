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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為46.35元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.63元，其中最高估值2.46元，最低估值0.87元，預估目標價為46.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.46(2.46)3.934.181.8
最低值0.87(0.87)1.491.651.8
平均值1.65(1.68)2.292.791.8
中位數1.63(1.7)2.242.81.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值290.46億351.30億383.54億329.38億
最低值242.14億256.57億258.85億307.55億
平均值261.05億290.40億305.51億318.47億
中位數257.77億293.09億298.68億318.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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