鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為46.35元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.63元，其中最高估值2.46元，最低估值0.87元，預估目標價為46.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.46)
|3.93
|4.18
|1.8
|最低值
|0.87(0.87)
|1.49
|1.65
|1.8
|平均值
|1.65(1.68)
|2.29
|2.79
|1.8
|中位數
|1.63(1.7)
|2.24
|2.8
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|290.46億
|351.30億
|383.54億
|329.38億
|最低值
|242.14億
|256.57億
|258.85億
|307.55億
|平均值
|261.05億
|290.40億
|305.51億
|318.47億
|中位數
|257.77億
|293.09億
|298.68億
|318.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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