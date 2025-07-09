訊聯布局AI數位科技 攜北醫、基米以AI驅動智慧研發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-09 17:27

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訊聯基因數位 (4160-TW) 今 (9) 日宣布，助力臺北醫學大學醫學科技學院，打造 AI 新藥研發平台，開發新穎小分子抑制劑。另外，也攜手基米 (4195-TW) 協助藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發，瞄準個人化癌症治療。

訊聯集團董事長蔡政憲。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

訊聯集團董事長蔡政憲表示，訊聯深耕 AI 數位科技至今 15 年，以 AI 驅動智慧研發與數位化管理雙軌並進，期盼為生醫、半導體、科技等產業，帶來創新突破。

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訊聯基因數位與北醫醫學科技學院合作，與教授許凱程團隊打造 AI 新藥研發平台，快速開發新穎小分子抑制劑，協助成功開發腦癌、胰臟癌新藥進入臨床前試驗。

北醫醫學科技學院院長潘秀玲與許凱程，運用 AI 新藥開發平台，已研發 20 款新穎的小分子藥物，布局膠質母細胞瘤、胰臟癌、阿茲海默症及肺纖維化等疾病新藥。

許凱程表示，目前平均臨床前新藥開發成本高達 12 億元，時常超過 5 年，且失敗率高，透過 AI 驅動新藥研發應用，可望大幅縮短時間，並降低成本，減少藥廠在早期新藥開發階段的負擔與風險。

此外，訊聯基因也攜手基米，助力藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發。基米董事長周孟賢表示，腫瘤新生抗原新藥需仰賴 AI 模型準確預測，藉由基米在次世代定序 (NGS) 技術，搭配訊聯基金 AI 模擬開發經驗，加速新生抗原藥物開發。